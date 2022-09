Die Matschanlage quer über das gesamte Außengelände der Kita Merlinweg ist nur eine der vielen Besonderheiten, auf die Einrichtungsleiterin Sylvia Hoffmeister so stolz ist und über die sich die Kinder jeden Tag freuen. Foto: Susi Große up-down up-down Mit großer Feier Kita Merlinweg in Tornesch wird 20: Das macht sie so besonders Von Susi Große | 20.09.2022, 18:00 Uhr

20 Jahre ist es her, seit die Kita Merlinweg in Tornesch eröffnet wurde. Das wird mit den sechs Gruppen am 24. September und Ehemaligen groß gefeiert. Doch was macht die Kita bei Kindern und Eltern eigentlich so beliebt?