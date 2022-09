Schon bald soll auch an der Berliner Straße in Uetersen lautes Kinderlachen vernommen werden können. Um das ehemalige Jugendzentrum zu einer Kita weiterentwickeln zu können, muss die Ratsversammlung am 4. Oktober nicht nur zusätzliche Gelder zur Verfügung stellen, sondern auch einen Träger bestimmen. Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down An der Berliner Straße Neue Kita in Uetersen: Es geht um viel Geld und Personal Von Klaus Plath | 29.09.2022, 17:00 Uhr

Der Rat in Uetersen soll am 4. Oktober absegnen, was die Fachausschüsse bereits beschlossen haben: Damit das ehemalige Jugendzentrum Berliner Straße in eine Kita umgebaut werden kann, müssen Gelder und ein Träger her.