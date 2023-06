Der Gospelchor Adonai wird am Sonntag während des Gottesdienstes in der Erlöserkirche singen. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Brunchbuffet und Gottesdienst Kirchengemeinde in Uetersen dankt ihren Freiwilligen mit einem Fest: Gospelchor Adonai singt am Ossenpadd Von Klaus Plath | 01.06.2023, 14:00 Uhr

Die an der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Uetersen ehrenamtlich Wirkenden sind für den 4. Juni eingeladen, an einem Fest teilzunehmen, das extra für sie ausgerichtet wird. Der Tag in und an der Erlöserkirche beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst.