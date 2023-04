Vor drei Jahren holte Bonny Redelstorff vom Wedeler Kinderschutzbund die Säule der Kinderrechte nach Wedel. Am 29. April ist eine Veranstaltung zur gewaltfreien Erziehung auf dem Spitzerdorfer Marktplatz geplant.. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Tag der gewaltfreien Erziehung Kinderschutzbund in Wedel: Diese „Backpfeifen“ sind erlaubt Von Inge Jacobshagen | 27.04.2023, 10:00 Uhr

Der Fachkräftemangel in Kitas ist groß. Mit einer süßen „Backpfeifen“-Aktion will der Kinderschutzbund in Wedel auf das Problem aufmerksam machen.