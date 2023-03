An der Klaus-Groth-Schule in Tornesch mussten erstmals Anmeldungen für die 5. Klassen abgelehnt werden. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Am Ende entschied das Los KGS in Tornesch muss erstmals Fünftklässler ablehnen Von Thomas Pöhlsen | 24.03.2023, 18:00 Uhr

Die Klaus-Groth-Schule Tornesch (KGST) ist beliebt bei Eltern und Schüler. Folge: Einige Bewerber für einen Platz in den 5. Klassen mussten abgelehnt werden. Das dürfte auch in den kommenden Jahren so bleiben.