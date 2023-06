Der Blaualgen-Alarm konnte zurückgenommen werden. Das Freibad Oberglinde in Moorrege ist wieder geöffnet. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Testergebnisse negativ Keine Blaualgen mehr: Freibad Oberglinde in Moorrege ist wieder geöffnet Von Thomas Pöhlsen | 30.06.2023, 17:30 Uhr

Bei Tests am Freitagvormittag (30. Juni) im Freibad Oberglinde in Moorrege sind keine Blaualgen mehr gefunden worden. Das Naturbad im Kreis Pinneberg steht den Gästen also wieder offen.