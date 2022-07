Am Montag (4. Juli) hat die Haspa in der Filiale an der Wedeler Bahnhofstraße die Kunden per Aushang über den Ausfall der Auszahlung informiert. FOTO: Oliver Gabriel up-down up-down Belieferung ausgefallen Kein Bargeld für Kunden der Hamburger Sparkasse in Wedel Von Oliver Gabriel | 04.07.2022, 17:14 Uhr

Kunden berichten von vergeblichen Versuchen, am Wochenende in der Haspa-Filiale an Geld zu kommen. Auch am Montag soll es weder am Automaten noch am Schalter Auszahlungen gegeben haben. Ein vorübergehendes Problem, sagt die Haspa.