Dieses Foto entstand im Bereich Wittstocker Straße und Am Steinberg in Tornesch werktags an einem Vormittag außerhalb der Hauptverkehrszeit. Regelmäßig stauen sich dort die Fahrzeuge vor der Kreuzung Ahrenloher Straße, Jürgen-Siemsen-Straße, Esinger Straße und Friedrichstraße.

Foto: Thomas Pöhlsen