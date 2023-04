In der Denkmalstraße in Tornesch kurz vor dem Bahnübergang muss ab Montag (24. April) gebuddelt werden. Dafür wird die Straße, die ein gern genutzter Schleichweg von Uetersenern in Richtung Autobahn ist, zu einer Einbahnstraße in Fahrtrichtung Pinneberger Straße.

Foto: Thomas Pöhlsen