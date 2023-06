Die Kriminalpolizei Pinneberg hat nach einem Raub unter Jugendlichen in Wedel die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: Image/Michael Gstettenbauer up-down up-down Bushaltestelle Mühlenstraße Jugendliche am ZOB in Wedel ausgeraubt – Polizei ermittelt Von Oliver Gabriel | 16.06.2023, 15:30 Uhr

Drei Jugendliche haben am Mittwochabend (14. Juni) einen 15- und einen 16-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Wedeler Mühlenstraße bedroht und Geld von ihnen geraubt.