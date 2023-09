Starker Nachwuchs für die Truppe 20. Geburtstag in Uetersen: Viel Action bei der Jugendfeuerwehr Uetersen Von Klaus Plath | 02.09.2023, 15:45 Uhr Auch die Kleinen konnten beim Aktionstag der Jugendfeuerwehr etwas löschen. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Die Jugendfeuerwehr Uetersen hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Und das mit viel Action sowie Angeboten für Jung und Alt. Der Aktionstag fand an der Wache Am Seeth statt. Das Jubiläum an der Feuerwache Am Seeth wurde von bestem Wetter und vielen geladenen Gästen begleitet.