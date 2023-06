Die DRK-Kita an der Friedlandstraße besteht seit 50 Jahren. Archivfoto: Lehn up-down up-down Vorreiter Jubiläum: Ein halbes Jahrhundert Tornescher DRK-Kita in der Friedlandstraße Von Thomas Pöhlsen | 19.06.2023, 08:00 Uhr

Am 1. Juli kann in der DRK-Kita in der Friedlandstraße in Tornesch ein Jubiläum gefeiert werden. Vor 50 Jahren startete die karitative Organisation die Kinderbetreuung.