Jörg May (Vierter von links) ist Spitzenkandidat der CDU Hetlingen für die Kommunalwahl 2023. Die weiteren Direktkandidaten und Top-Kandidaten auf den Listenplätzen besetzen Florian Kleinwort (5, von links), Janne Martinsteg (3), Jens Körner (6), Hartmut Pieper (2), Holger Martinsteg (7) und Alexandré Thomßen (4). Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Kommunalwahl CDU Hetlingen überrascht: Das ist Spitzenkandidat Jörg May Von Bastian Fröhlig | 09.11.2022, 17:00 Uhr

Die CDU Hetlingen hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai 2023 vorgestellt. An der Spitze gibt es eine Überraschung: Jörg May ist Spitzenkandidat der Union. Aber auch eine parteilose Kandidatin steht in den Top drei.