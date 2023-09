Jörg-Balack-Weg in Wedel für drei Wochen gesperrt

Der Jörg-Balack-Weg in Wedels Altstadt ist im Bereich ab der Auffahrt zur Riststraße und dem Spielplatz an der Pinneberger Straße für drei Wochen gesperrt. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Grund sind erforderliche Sanierungsarbeiten. Fußgänger und Radfahrer können den gesperrten Bereich über Riststraße und Pinneberger Straße umgehen.

Laut Stadtsprecher Sven Kamin wird auf die raue Kieselschicht eine glatte, wassergebundene Deckschicht aufgebracht. die lange Sperrzeit begründet die Stadt mit einer notwendigen Ruhephase für die neue Decke, die der Stabilisierung dient. Erst nach mehreren Wetterzyklen mit Regen und Trockenheit entwickele die Deckschicht genügen Stabilität, um nicht sofort durch Fahrradreifen Schaden zu nehmen. Dadurch würden sich die Zeitspannen zwischen den notwendigen Sanierungen verlängern und Kosten gespart, so Kamin. og

Programmänderung in der DRK-Montagseminarreihe am 4. September

Aus organisatorischen Gründen ändert der DRK-Ortsverein Wedel für den 4. September das Programm seiner Montagsseminar-Reihe. Ab 15 Uhr wird Stadtmuseumsleiter Holger Junker in der Begegnungsstätte, Rudolf-Höckner-Straße 6, die aktuelle Ausstellung „Extraleben – Retrogaming“ vorstellen. Junker nimmt dabei Interessierte mit auf eine Zeitreise in die 1970er und 80er Jahre, als das Spielen digital wurde. Der Eintritt kostet 1 Euro, Kaffee, Tee und Kuchen werden zum Selbstkostenreis angeboten. Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet sich unter (04103) 4373. Der ursprünglich angekündigte Vortrag „Gutes Hören“ soll nachgeholt werden. og

Feierabendtour durch Wedel und Umgebung mit dem ADFC

Am Freitag, 1. September, bietet der ADFC Wedel zusätzlich zum publizierten Tourenprogramm wieder eine seiner Feierabendtouren an. Start ist um 18 Uhr am S-Bahnhof Wedel. Gefahren werden etwa 20 Kilometer in der näheren Umgebung in entspanntem Tempo. ADFC-Mitglied Thomas Lippert führt die Tour, die mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen soll. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der ADFC freut sich nach eigenem Bekunden über rege, spontane Beteiligung. og