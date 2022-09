„Sounds like a Trio“, Arjen van El (Tenor- und Baritonsaxofon), Michael Kotzian (Klavier) und Konstantin Wienstroer (Kontrabass), tritt am 11. September in Uetersen auf. Konzertiert wird in der Ilse-Gräfin-von-Bredow-Scheune.

Foto: Josef Köhne