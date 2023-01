Bunte Vielfalt am nächtlichen Himmel. Das Silvesterfeuerwerk in Uetersen war gewaltig. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwerk über der Rosenstadt Silvester 2022/23: So bunt verlief der Jahreswechsel in Uetersen Von Klaus Plath | 01.01.2023, 09:24 Uhr

So schön, so bunt, so laut... Das Feuerwerk zum Jahreswechsel 2022/23 war gewaltig. Auch in Uetersen. Der Himmel über der Rosenstadt erstrahlte, hervorgerufen vom Raketenzauber, in allen erdenklichen Farben.