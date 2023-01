Auf dieser bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche an der A23 plant Tornesch aktuell das neue Gewerbegebiet Oha II, das den Businesspark erweitern soll Foto: Reimer Wulf up-down up-down Jahresausblick 2023 Gewerbegebiet und Fortschritt am Lüttensee: Wichtige Bauprojekte in Tornesch Von Susi Große | 03.01.2023, 08:30 Uhr

In Tornesch wird 2023 kräftig gebaut: Zwar kein großes Neubaugebiet, aber vor allem an der Friedrichstraße entstehen neue Wohnungen. Außerdem legt die Stadt den Mehrgenerationenplatz am Lüttensee an und arbeitet weiter am neuen Gewerbegebiet Oha II.