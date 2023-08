Schwerwiegender Ausfall IT-Störung legt Rathaus in Wedel lahm – Bürgerservice stark eingeschränkt Von Oliver Gabriel | 14.08.2023, 13:22 Uhr Die IT-Dienste der Wedeler Verwaltung waren am Montag, 14. August, gestört. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down

Kein Service in Wedels Einwohnermeldeamt, Sozialamt und Co: Aufgrund einer schwerwiegende IT-Störung mussten weite Teile des Rathauses am Montagmorgen den Kundenbetrieb einstellen.