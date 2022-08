Obstpark-Betreiber Manfred Drews schwört auf die besonders gesunde Aronia-Beere. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Inga’s Obstpark in Tornesch Leckeres Obst direkt von Bäumen und Sträuchern pflücken Von Michaela Eschke | 27.08.2022, 14:00 Uhr

Ob Birnen oder die eher unbekannte Aronia-Beere, in Inga’s Obstpark am Kanaldamm in Tornesch gibt es insgesamt 16 Obstsorten zum Selbstpflücken. Der Hof ist Teil des Apfelwanderwegs.