In diesem Jahr soll es wieder ein Johannifest in Uetersen geben. Nach dem Gottesdienst geht es zum Feuer auf den Burgplatz. FOTO: Symbolfoto: Norbert Wiegand 24. Juni in Uetersen Nach dem Gottesdienst: Johannifeuer auf dem Burgplatz Von Klaus Plath | 30.05.2022, 17:45 Uhr

Im Anschluss an einen Gottesdienst in der Klosterkirche Uetersen wird ein Johannifeuer auf dem nahen Burgplatz des Klosters entzündet. Dort warten so manche Überraschungen auf Jung und Alt.