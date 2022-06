FOTO: Redaktion up-down up-down Die Deutsche Doppelmeisterschaft im Kubb wird am Sonnabend (25. Juni) in Heidgraben ausgerichtet. Der König muss fallen In Heidgraben: Gesucht wird der Kubb-Meister im Doppel Von Klaus Plath | 23.06.2022, 18:00 Uhr

Am Sonnabend wird in Heidgraben der deutsche Kubb-Doppelmeister ermittelt. Das Turnier findet auf dem Sportplatz an der Uetersener Straße statt.