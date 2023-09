Schulden und Haushaltsdefizit In der Stadtbücherei Wedel gehen die Gebühren rauf – allerdings moderat Von Inge Jacobshagen | 27.09.2023, 17:00 Uhr Der einfache Kinderausweis bleibt kostenfrei. Erst mit der Erlaubnis für die Ausleihe von Film, PC- und Konsolenspiel steigt die Jahresgebühr für den Kinderausweis von 14 Euro auf 16 Euro an. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down

Zukünftig kostet der Jahresausweis in der Stadtbücherei in Wedel nicht mehr 28 Euro sondern 32 Euro. Mahngebühren hingegen sollen nicht angehoben werden. Was sonst noch geplant ist.