Feuerwehr und Notfallsanitäter erkunden an der Jürgen-Frenzel-Halle die Lage. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr im Großeinsatz In der Schwimmhalle Uetersen: Chlorgas tritt aus – Frau wird verletzt Von Klaus Plath | 29.08.2022, 11:07 Uhr

Bei einem Chemieunfall in der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle in Uetersen ist eine Frau verletzt worden. Der Unfall am Montagmorgen (29. August) führte zu einem Großalarm der Feuerwehr.