Die Kantorei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Uetersen führt unter der Leitung von Eberhard Kneifel (links) „Stabat Mater“ von Karl Jenkins auf. Das Stück handelt von Maria, die ihren Sohn, Jesus Christus, ans Kreuz genagelt, sterben sehen muss. FOTO: Klaus Plath Das Leiden einer Mutter Klosterkirche Uetersen: Kantorei führt „Stabat Mater“ von Karl Jenkins auf Von Klaus Plath | 08.06.2022, 17:00 Uhr

Welcher Mensch könnte sich nicht in das Leiden Marias hineinversetzen, die zusehen muss, wie ihr Sohn am Kreuz stirbt? Diese Frage ist zentraler Inhalt einer Komposition von Karl Jenkins, die in Uetersen aufgeführt wird.