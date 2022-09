Foto: Susi Große Johannes-Schwennesen-Schule Hygiene-Mängel: SPD Tornesch kritisiert Privatisierung der Reinigung Von Susi Große | 07.09.2022, 12:18 Uhr

Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion übt scharfe Kritik an der Entscheidung, die Reinigung an der Johannes-Schwennesen-Schule in Tornesch zu privatisieren. Er wirft der CDU eine Fehlentscheidung vor.