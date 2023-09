Nach dem Fest ist vor dem Fest. Angelehnt an dieses Motto weist Gabriela Schramm von der Geschäftsstelle der Uetersener Kaufmannschaft IHG bereits jetzt auf das nächste große Fest hin – in direkter Nachfolge des viertägigen Weinfests in Uetersen.

Die IHG, die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe, ist als Ausrichter des Fests schon eifrig dabei, den Holsteiner Apfelmarkt, der am Sonntag (1. Oktober) in der Uetersener City gefeiert werden soll, vorzubereiten. Der Apfelmarkt ist eingebettet in die Apfelsaison 2023, die sich als „Holsteiner Apfeltage“ einen Namen machen konnten. Das Uetersener Fest, der Apfelmarkt, ist einer der Höhepunkte der Saison.

Der Oktober bringt neuen Schwung

Nachdem das Weinfest laut verkündeter Bilanz erfolgreich abgeschlossen werden konnte, geht es im Oktober ebenfalls hoch her. Flohmarkt, Apfelbiss, verkaufsoffener Sonntag und – final – ein großer Laternenumzug verschmelzen an diesem Tag zu einem runden Ganzen.

Los geht es um 9 Uhr auf dem Großen Sand, der dafür für den Straßenverkehr gesperrt wird. Der Straßenflohmarkt, der dort stattfindet, soll bis um 17 Uhr für Anreize sorgen, das Fest zu besuchen. Das aber soll auch den vielen Attraktionen gelingen, die zeitgleich in der Fußgängerzone aufgebaut werden. „Rund um den Apfel“ heißt es dort. Start ist um 11 Uhr.

Fünf Stunden shoppen

Parallel mit der offiziellen Eröffnung des Apfelmarkts durch Kaufleute-Chef Andreas Hinrich und Bürgermeister Dirk Woschei (SPD) erfolgt der Startschuss für das fünfstündige Einkaufserlebnis bei zugleich kostenlosem Parkplatzangebot. Viele Geschäfte wollen sich beteiligen und das besondere Shoppingerlebnis für Jung und Alt ermöglichen.

Der Laternenumzug 2022 im Rosarium.

Der Holsteiner Apfelmarkt endet zeitgleich mit dem Verkaufsschluss. Doch auch nach 17 Uhr gibt es in Uetersen Programm. Nach einem gemütlichen Verweilen in den Restaurants und Cafés sollte von dort rechtzeitig aufgebrochen werden. Denn um 19 Uhr formiert sich in Höhe des Woolworth-Kaufhauses ein Laternenumzug, der die Teilnehmer quer durch die Fußgängerzone und weiter bis hinein ins Rosarium führt.

Ausklingen wird der musikalisch begleitete Marsch am Seniorenheim Großer Sand wo Helfer des lokalen Bündnisses für Familie kostenlos Heißgetränke und Brezeln anbieten. Es wird darum gebeten, Becher mitzubringen, sofern ein Geränkewunsch besteht.

Der Holsteiner Apfelmarkt wird zum 23. Mal ausgerichtet, das Laternelaufen sogar schon zum 31. Mal.

23. Holsteiner Apfelmarkt / 31. Laternenumzug – Das ist los in Uetersen: