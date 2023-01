Diese Stolpersteine erinnern an die Zwangsarbeit in der ehemaligen Uetersener Maschinenfabrik Hatlapa. Sie wurden 2019 verlegt. Archivfoto: Klaus Plath up-down up-down Nach dem Holocaust-Gedenktag SPD-Geschichtswerkstatt erinnert an Uetersener NS-Opfer Von Klaus Plath | 17.01.2023, 09:00 Uhr

Auch Uetersener wurden während des Nationalsozialismus (1933 - 1945) von den Nazis ermordet. Die SPD erinnert am 28. Januar in der Stadthalle an sie.