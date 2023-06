Larissa und Thomas Kamolz haben sich auf der Hochzeitsinsel im Uetersener Rosarium trauen lassen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Hochzeit im Rosarium Darum haben Larissa und Thomas Kamolz aus Perleberg in Uetersen geheiratet Von Klaus Plath | 01.06.2023, 17:37 Uhr

Aus Perleberg in Brandenburg extra nach Uetersen gekommen waren Larissa Ghadimi und Thomas Kamolz. Sie haben in der Rosenstadt geheiratet. Und zwar mitten im Rosarium. Auf der Hochzeitsinsel. Was sie in die Hochzeitsstadt verschlagen hat, das schilderten beide im Gespräch mit shz.de.