In diesen heißen Sommertagen wässern Mitarbeiter des Tornescher Bauhofs städtische Bäume und Staudenbeete. Benjamin Richter (von links), Tim Grünwald und Bauhofleiter Ralf Ossenbrüggen sind mit dem 3000-Liter-Wasserfass auch in der Norderstraße unterwegs. FOTO: Sylvia Kaufmann up-down up-down Unterwegs mit 3000-Liter-Fass Wasser marsch: So kämpft der Bauhof Tornesch gegen die Trockenheit Von Sylvia Kaufmann | 13.08.2022, 14:00 Uhr

Damit auf städtischem Grund gepflanzte Bäume und angelegte Staudenbeete, Blühstreifen und Pflanzen in Blühkübeln durch die anhaltende Hitze nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, sind Mitarbeiter des Bauhofs ein- bis zweimal in der Woche mit Gießen beschäftigt.