Fünf Kellen hatte Polier Jan Tim Timm (zweiter von links) für die Grundsteinlegung bereitgelegt, für die Bürgermeister der fünf den Schulzweckverband tragenden Gemeinden. Für Holm war Uwe Hüttner (Mitte) gekommen, für Moorrege Wolfgang Balasus (zweiter von rechts) und für Haseldorf der erste stellvertretende Bürgermeister Thomas Körner. Für Heist übernahm Manfred Lüders (links) diese Aufgabe, der seit der Kommunalwahl nicht mehr der Gemeindevertretung angehört. Haselau hatte keinen Vertreter geschickt. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Grundstein für die Moorreger Schule der Zukunft gelegt Von Thomas Pöhlsen | 23.06.2023, 18:00 Uhr

35 Millionen Euro werden in den Neubau der Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg in Moorrege investiert. Die Schule soll fast keine Energie verbrauchen.