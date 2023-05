Uetersens Pastorin Kirsten Ruwoldt lädt für den Himmelfahrtstag in den Klosterbezirk ein. Foto: Klaus Plath up-down up-down Die Natur mit allen Sinnen erleben Gottesdienst an Himmelfahrt im Kloster Uetersen mit Pastorin Ruwoldt Von Klaus Plath | 12.05.2023, 14:00 Uhr

Am Himmelfahrtstag gibt es in Uetersen einen besonderen Gottesdienst. Pastorin Kirsten Ruwoldt lädt dazu in die Klosterkirche und in den benachbarten Klosterpark ein.