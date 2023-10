Kartoffelsalat und Würstchen Herbstfest beim Sozialverband Uetersen: „Junge Platte“ sind auf der Bühne Von Klaus Plath | 06.10.2023, 13:00 Uhr Die „Jungen Platten“ kommen aus der Haseldorfer Marsch nach Uetersen, um den Mitgliedern des SoVD Freude zu bereiten. Archivfoto: Kirsten Heer up-down up-down

Herbstfest beim SoVD in Uetersen: Das gesellige Beisammensein findet am 27. Oktober in der Stadthalle Uetersen statt.