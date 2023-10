Aktionstag Helfer gesucht: Holmer Sandberge müssen entkrusselt werden Von Inge Jacobshagen | 22.10.2023, 16:00 Uhr Junge Bäume müssen raus: Der Aktionstag zum Entkrusseln der Holmer Sandberge ist für viele Naturfans bereits ein fester Termin im Kalender. Foto: Regionalpark Wedeler Au up-down up-down

Es steht wieder ein Aktionstag an: Um die Tierwelt zu schützen, müssen in den Dünen in Holm junge Bäume und Sträucher herausgerissen werden. Dafür werden Helfer benötigt.