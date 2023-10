Land und Kreis müssen entscheiden Heist möchte Bedarfsampel an der B431 einrichten Von Bastian Fröhlig | 02.10.2023, 16:00 Uhr Ab 50 Fußgängern pro Stunde ist eine Einrichtung möglich – wenn mindestens 200 Fahrzeuge die Straße pro Stunde nutzen. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down

Die Gemeinde Heist will eine Bedarfsampel an der Wedeler Chaussee einrichten. Dieser Wunsch wurde von einer Familie mit einem behinderten Sohn an die Gemeinde herangetragen.