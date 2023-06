Julian Kabel kandidiert in Heidgraben für das Amt des Bürgermeisters. Foto: Thorsten Vietheer up-down up-down Nach der Kommunalwahl Er ist erst 38: Julian Kabel von der CDU will Bürgermeister in Heidgraben werden Von Klaus Plath | 01.06.2023, 18:00 Uhr

Julian Kabel möchte Nachfolger von SPD-Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen in Heidgraben werden. Der 38-Jährige gehört der CDU an, die am 14. Mai bei der Kommunalwahl stärkste politische Kraft im Dorf wurde. Kabel will das Amt „modern interpretieren“.