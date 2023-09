Noch in diesem Jahr Haushaltssanierung: Wedel plant höhere Parkgebühren an der Elbe Von Oliver Gabriel | 07.09.2023, 18:00 Uhr Parken an der Elbe in Wedel soll noch im laufenden Jahr teils deutlich teurer werden. Foto: Oliver Gabriel up-down up-down

Im Zuge der Haushaltssanierung soll das Parken an der Elbe in Wedel teils doppelt so teuer wie bisher werden. Das kostenfreie Kurzzeitparken mit Brötchentaste soll abgeschafft werden. Eine Entscheidung, bei der die Kaufleute nicht gefragt wurden.