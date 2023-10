Die Polizei ermittelt Einbruch in Wedel: Hausbewohner überrascht den Täter Von Oliver Gabriel | 09.10.2023, 16:11 Uhr Durch ein geöffnetes Fenster im ersten Stock ist der Täter in die Wohnung gelangt. Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down

Durch ein geöffnetes Fenster im ersten Stock ist ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Schauenburger Straße in Wedel gelangt. Als der Bewohner ihn bemerkte, ergriff der Täter die Flucht.