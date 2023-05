Es blieb lange spannend am Wahlsonntag in Haselau. Erst gegen 22 Uhr waren die Stimmen ausgezählt. (von links) Marco Küchler (Vize-FW Haselau), Wahlhelfer Gerhard Jacobs und Peter Tettweiler und Christian Sehncke (Vorsitzender FW-Haselau) Foto: Kirsten Heer up-down up-down Kommunalwahl 2023 Haselau und Heist: Verluste für Freie Wähler und Wahlsieger CDU –Zugewinne für SPD Von Kristina Sagowski | 16.05.2023, 17:26 Uhr

Trotz Verlusten gewinnen die Christdemokraten in beiden Gemeinden die Kommunalwahl. Die SPD schafft es aber nur in Heist in den Gemeinderat, für Haselaus SPD-Einzelbewerber Thomas Herion hat es nicht gereicht. Darum ist er trotzdem mehr als zufrieden.