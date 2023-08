Auf der alten Streuobstwiese „Hakuna Matata“ in Uetersen: Afrika-Festival zu Gast in Langes Tannen Von Klaus Plath | 17.08.2023, 15:00 Uhr Ngalah Oreyo performt live auf der Bühne von Langes Tannen. Foto: Agence francaise de developpement up-down up-down

Im September findet zum fünften Mal ein Festival in Langes Tannen in Uetersen statt, das die afrikanische Art des Feierns in den Mittelpunkt rückt. „Hakuna Matata“ heißt es. Es wird in weiten Teilen des Kontinents verstanden und gelebt.