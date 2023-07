Just for Fun heizte dem Publikum zum Auftakt des Hafenfests ein. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Jetzt kommt der Sport zu seinem Recht Hafenfest 2023 in Wedel: Das war schon alles los an der Elbe – und das kommt noch Von Bastian Fröhlig | 01.07.2023, 09:41 Uhr

Schon der erste Tag des Wedeler Hafenfests hatte es in sich. Während Just for Fun die Hauptbühne rockte, belebten Plans on Telling, Selfish und die Lehrerband der Musikschule Wedel die Kulturbühne. Und so geht es weiter mit der großen Party an der Elbe.