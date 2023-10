Feuerwehreinsatz Uetersen: Dämmplatten wehen von Schuldach bis in den Bleekerpark Von Klaus Plath | 03.10.2023, 13:23 Uhr Feuerwehrleute sammeln die beim Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) umher gewehten Dämmplatten ein. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Umherfliegende Dämmplatten aus Styropor haben am Dienstag (3. Oktober) in Uetersen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil sie befürchteten, auf der Baustelle am Ludwig-Meyn-Gymnasium könnte ein Gerüst umkippen.