Festliches Wiedersehen Gut besuchter Neujahrsempfang in der Dreikönigskirche in Haselau Von Kirsten Heer | 08.01.2023, 13:50 Uhr

Seit 15 Jahren machen die Kirchengemeinde und die Gemeinde Haselau zum Neujahrsempfang am Dreikönigstag gemeinsame Sache. In der Dreikönigskirche stießen die Gäste in festlichem, aber gemütlichem Rahmen auf das neue Jahr an.