Bürgermeister Dirk Woschei und Rathausmitarbeiterin Hanna Wegner nehmen die Wünsche der Kinder entgegen und freuten sich über viele Anregungen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Zu Gast im Ratssaal Wünsche an Bürgermeister: Uetersener Grundschüler wollen schöneren Pausenhof Von Klaus Plath | 14.07.2023, 06:00 Uhr

Der Grundschulteil an der Rosenstadtschule wird nach den Sommerferien seine Vierstufigkeit erlangt haben. Dann werden etwa 200 Jungen und Mädchen an der Parkstraße unterrichtet. Während die Klassenräume auskömmlich sind, fehlt den Kindern auf ihrem Pausenhof so einiges.