Ortsverbandschefin Petra Kärgel (links) geht erneut als Spitzenkandidatin in die Kommunalwahl, Fraktionsvorsitzende Dagmar Süß folgt auf Platz zwei der Liste. Foto: Die Grünen Wedel

Kommunalwahl Grüne setzen in Wedel auf bewährte Spitzenkräfte und Frauenpower Von Oliver Gabriel | 21.02.2023, 17:45 Uhr

Petra Kärgel an Platz eins, Dagmar Süß an zwei: An der Grünen-Spitze gibt es zur Kommunalwahl keine Überraschungen. Weiter hinten auf der Liste gibt es die schon – und dazu eine deutliche Überzahl an weiblichen Kandidaten auf den aussichtsreichen Plätzen.