Das brennende Wohnhaus an der Uetersener Feldstraße: Das Feuer hat das Dachgeschoss zerstört. Archivfoto: Klaus Plath Dachgeschoss in Flammen Nach Großfeuer in Uetersen: Brandursache steht so gut wie fest Von Klaus Plath | 12.05.2023, 17:00 Uhr

Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Brandursache des Großfeuers gewonnen, das am 7. Mai in einem Wohnhaus an der Feldstraße in Uetersen ausgebrochen ist. Das Feuer hatte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.