Dichter Rauch quillt aus dem Dachgeschoss dieses Wohnhauses an der Feldstraße in Uetersen. Foto: Klaus Plath

Drei Wehren im Einsatz Großfeuer in Uetersen: Wohnhaus brennt an der Feldstraße – Flammen zerstören Dachgeschoss Von Klaus Plath | 07.05.2023, 19:18 Uhr

Drei Feuerwehren sind alarmiert worden, nachdem in Uetersen am Sonntagnachmittag ein Großfeuer an der Feldstraße gemeldet worden ist. Neben Uetersen sind die Wehren aus Heidgraben und Neuendeich im Einsatz gewesen.