Binnen weniger Minuten hatten die Flammen Besitz vom gesamten Reetdach genommen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Reetdachhaus abgebrannt Großfeuer an der Lohe in Uetersen: Ermittler gehen von Brandstiftung aus Von Klaus Plath | 30.06.2023, 15:32 Uhr

Die Ursache für das Großfeuer in Uetersen an der Lohe ist mutmaßlich Brandstiftung gewesen. Davon geht die Kriminalpolizei derzeit aus. Damit wäre die Kate an der Lohe das zweite mit Reet eingedeckte Gebäude in Uetersen, das in jüngster Zeit Opfer von Brandstiftung geworden ist.