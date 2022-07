Die Einsatzkräfte inspizieren den Ofen der betroffenen Firma. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Vollalarm nach gemeldetem Carportbrand am Großen Wulfhagen Von Klaus Plath | 05.07.2022, 14:46 Uhr

Ein gemeldeter Carportbrand am Großen Wulfhagen in Uetersen brachte die Feuerwehr am Dienstagmittag auf Trab. Die Lage stellte sich jedoch zum Glück weniger spektakulär dar.