Die Feuerwehr bringt die Drehleiter an der Brandwohnung im fünften Obergeschoss in Stellung. Foto: TV-Newskontor/Benjamin Ritter up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr in Wedel Sieben Verletzte bei Feuer im Studentenwohnheim – ein Mann schwebt in Lebensgefahr Von Michael Bunk | 04.09.2022, 12:55 Uhr

Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen (4. September) mehrere Personen über die Drehleiter aus dem Hochhaus an der Feldstraße gerettet. Gebrannt hat es in einer Wohnung im fünften Stock. Für viele Bewohner war der Fluchtweg abgeschnitten gewesen. Es waren fast 100 Helfer im Einsatz.