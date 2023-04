Via Glasfaser ist der User schneller im Internet unterwegs als per Kupferkabel. In einem Bereich von Tornesch will die Telekom ein Glasfasernetz schaffen – nachdem Wilhelm.tel angekündigt hatte, fast ganz Tornesch an sein Glasfasernetz anzuschließen.

Symbolfoto: Denny Muller/Unsplash up-down up-down